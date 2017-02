Hornberg Kinderball rockt!

Hornberg. In der Stadthalle wartete schon ein großes Getümmel von bunt gekleideten Kindern auf die Teilnehmer des Umzugs. "Kinderfasnet muss chaotisch sein", lachte Mit-Initiator und Moderator Oliver Schreiner. An allen Ecken der Halle waren Spielstationen aufgebaut, an denen die Kinder ihr Geschick im Dosenwerfen, Eierlaufen oder Luftballon-Tanzen unter Beweis stellten. Wer noch keine Farbe im Gesicht hatte, konnte das beim Kinderschminken nachholen.

Auf der Bühne glänzten vor allen Dingen drei junge Fasnets-Fans: Tim Blum, Frida Engler und Lara Schweizer erhielten von Narrenzunftmeister Uwe Faller und Vizezunftmeister Markus Reeb einen Orden. Sie sind bereits seit fünf Jahren als Hästräger aktiv. Alle Achtung! Faller nutzte bei der Begrüßung die Gelegenheit und bedankte sich bei den Kinderball-Initiatoren Daniela Schweizer, Melanie Haas und Oliver Schreiner für die Organisation der quirligen Veranstaltung.

Prinzessinnen, Feen, Piraten und Teufeln standen nebeneinander auf der Bühne und nickten mit cooler Mimik ihre Köpfe zum Lied "Ich und mein Holz". Den Tanz hatten die "Gro-Kis" des Don-Bosco-Kindergartens einstudiert.