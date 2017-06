Hornberg Kanonendonner, Blasmusik und Märchen

Die Premiere der Geschichte über eine Gruppe von Märchenfiguren, die gemeinsam im Zauberwald wohnen und von einer "Schwarzen Zauberin" nebst einer Horde diebischer Ratten bedroht werden, hat am vergangenen Samstag bereits erfolgreich Premiere gefeiert. Am kommenden Sonntag, 2. Juli, wartet eine besondere Vorstellung von "Rabatz von Zauberwald" auf die jungen Zuschauer. Die Freilichtbühne lädt alle Kinder zum Kostümtag unter dem Motto "Willkommen im Märchenland" ein. Wer verkleidet zur Vorstellung kommt, nimmt an einer Verlosung teil, kündigen die Veranstalter an. Die Verkleidung sollte deutlich zu erkennen sein.

Sandbühlfest

Gutes Essen, gemütliche Waldfestatmosphäre und tolle Tanz- und Blasmusik locken zum Sandbühlfest des Musikvereins und der Trachtenkapelle Niederwasser am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli. Das Fest beginnt laut Mitteilung am Samstag um 18 Uhr mit einer Auswahl an Speisen und Getränken. Ab 19.30 Uhr sorgt die Trachtenkapelle Altenheim für musikalische Unterhaltung. Im Anschluss tritt die Band Shadoogies mit einer Oldie-Night auf. Zudem gibt es eine Bar und einen Schießstand.

Am Sonntagmorgen wird das Sandbühlfest um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet, der vom Posaunenchor Hornberg musikalisch umrahmt wird. Die Musikgesellschaft aus Grüsch in der Schweiz spielt ab 11.30 Uhr beim Frühschoppen. Der Musikverein Schmalegg setzt die Unterhaltung fort. Anschließend wird die Jugendkapelle Hornberg ihr Können präsentieren. Ab 17 Uhr spielt der Musikverein Frohsinn aus Rohrbach zum Festausklang. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren freuen sich über Kuchenspenden, heißt es in der Mitteilung.

Musik und Sport stehen am zweiten Juli-Wochenende in Hornberg an. Die Kindertanzgruppe und Trachtengruppe des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach tritt laut einer Mitteilung am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr auf dem Bärenplatz in Hornberg auf. Der Eintritt ist frei. Der Verein sorgt für die Verpflegung der Gäste.

Unter dem Motto "Hornberg macht Sport" findet am Samstag, 8. Juli, das erste Hornberger Sportfest statt (wir berichteten). Bürgermeister Siegfried Scheffold eröffnet die Veranstaltung um 12 Uhr auf dem Sportplatz. Die Siegerehrung ist gegen 18.30 Uhr geplant. Ebenso am 8. Juli, geht der Elfmeter-Cup des VfR Hornberg ab 12.15 Uhr auf dem Sportplatz in die nächste Runde. Anmeldeschluss ist am Samstag, 1. Juli. Infos gibt es unter Telefon 0170/3 03 24 46 oder per Email an spathelf@vfr-hornberg.de.