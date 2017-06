Hornberg Kämpferische Märchenfiguren

Dornröschen ist entsetzt: Kein Schlaf, kein Mann

Wahre Dramen spielen sich ab. Beispielgebend sei nur Dornröschen genannt. Ihr ist die Spindel abhanden gekommen, damit wird sie sich nicht mehr in den Finger stechen können, kein 100-jähriger Schlaf wird sie mehr überkommen. All das wäre für die junge Dame ja noch auszuhalten, aber zu Ende gedacht wird der ihr zugedachte Prinz dann sicher eine andere Maid küssen und freien und ihr Märchenleben wird keine Erfüllung finden. Abseits dieser Seifenoper erleidet die kleine Sterntaler stumm ihr Schicksal, fast alle Sterne fielen der "Cobra" in die Hände.

Polonski gelingt eine bis in die Nebenrollen hinein wunderbare Charakterisierung der klassischen Märchenfiguren, spätestens bei den "Seniorinnen-Elfchen" in ihren furchtbar schrägen Kostümen kommt eine Art von Humor zum tragen, der auch den vielen anwesenden Erwachsenen im Publikum gefällt. Die älteren Geschwister hatten schon in der Gestalt der coolen, aber etwas unterbelichteten Ratte Bodo eine Hauptrolle mit Lachgarantie.

Sechs Märchenfiguren nehmen als "Märchenpolizei" den Kampf mit der Schwarzen Zauberin und ihren Rattenschergen auf, interessante gruppendynamische Prozesse zwischen der alten Hexe, dem orientalischen Sprücheklopfer Aladin, der stets über ihre Blasen jammernden Dornröschen, dem Holzkopf Pinocchio, dem etwas zu geleckten Gestiefelten Kater und dem immerzu naiv-optimistischen Elfchen lassen die Zeit wie im Flug vergehen.

Der gut organisierten Gegenseite mit der Schwarzen Zauberin gelingen fast alle Bosheiten und so wird es am Ende richtig eng, ehe die Erinnerung an ein Rattenmärchen die Wende zum Guten bringt. Ein wunderbarer Märchenabend, bei dem es zu von den Gebrüdern Grimm so sicher nicht gedachten Begegnungen kommt, die aber gerade den besonderen Charme des Stücks ausmachen, mit der schönsten Begegnung, einer späten Liebe zwischen der jetzt gar nicht mehr so verbiestert-bösen Hänsel-und-Gretel-Hexe und dem Meister Rollum findet ein rundum gelungenen Märchenabend sogar noch einen romantischen Abschluss. Das Stück kann für alle Altersgruppen uneingeschränkt empfohlen werden.

An folgenden Terminen wird "Rabatz im Zauberwald" aufgeführt:

Mittwoch, 28. Juni, 14.45 Uhr

Sonntag, 2. Juli, 16 Uhr

Mittwoch, 5. Juli, 14.45 Uhr

Samstag, 8. Juli. 20 Uhr

M ittwoch, 12. Juli, 14.45 Uhr

Freitag, 14. Juli, 20 Uhr

Samstag, 15. Juli, 18 Uhr

Freitag, 21. Juli, 18 Uhr

Samstag, 22. Juli, 16 Uhr