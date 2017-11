Hornberg Jetzt hängt alles vom Wetter ab

Zu merken ist allerdings, dass das neue Becken um einen Meter höher liegt als das bisherige. Hier wird nach Burgers Angaben das Gelände so aufgefüllt werden, das einen ebene, von den Beckenrändern leicht abfallende Liegefläche entsteht. "Wir haben dann also keine Berg- und Tallandschaft mehr. Insgesamt vergrößert sich die Liegfläche", so Burger.

Bevor der mit einer Kamera ausgerüstete Bad-Rippoldsauer Bürgermeister Waidele die Baustelle näher unter die Lupe nahm, wollte er von Burger die Vorteile eines Edelstahlbeckens gegenüber der Verwendung von Folien erläutert haben. Schließlich müsse er seinem Gemeinderat gegenüber die Mehrkosten eines Edelstahlbeckens stichhaltig begründen. Der Bauleiter nannte als wesentliche Vorteile die deutlich längere Lebensdauer von 50 Jahren und mehr sowie die einfachere Reinigungsmöglichkeit. Zudem hänge bei der Verwendung von Folien viel von der Qualität des Verlegens ab. Er habe erlebt, dass die Folie bereits nach einem Jahr Beschädigungen aufgewiesen habe.

Ob die Sanierungsarbeiten wie geplant bis zum Beginn der neuen Badesaison tatsächlich vollständig abgeschlossen seien, hänge in erster Linie von den Witterungsbedingungen in den nächsten Monaten ab. Derzeit liege man aber gut im Zeitplan, so Burger. Und Bürgermeister Scheffold ergänzte, dass die Arbeiten gut angelaufen und bei den beteiligten Firmen in qualifizierten Händen seien.

Seitens des Fördervereins gab es nur wenige Nachfragen, zumal sich die Mitglieder regelmäßig vor Ort von den Baufortschritten überzeugen können.