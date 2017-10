Hornberg Jetzt fehlt nur noch ein "Kleiekotzer"

Dies liegt dann in den Händen vom Bauhof und einer Fachfirma. Stilecht hergestellt wird auch die Brücke, zudem wird künftig vor der Mühle eine Sitzgruppe mit einem Mühlstein als Tisch stehen. "Ein Mehlkasten, der noch in die Mühle kommt, wird derzeit von Hermann Nick fachgerecht aufbereitet", so Bühler.

Eines liegt dem Ortsvorsteher aber noch am Herzen: "Ich bin auf der Suche nach einem ›Kleiekotzer‹ und hoffe, da fündig zu werden." Ansonsten freut er sich, dass auch kostenmäßig bislang alles im Rahmen liegt. "Das vor allem auch Dank unserer engagierten Helfer und dem Bauhof", sagt Bühler.

Christian Brüstle, von 1957 bis 1974 Reichenbacher Bürgermeister und dann noch weitere zehn Jahre – bis zum Jahr 1984 – Ortsvorsteher von Reichenbach, schreibt im Jahr 1999 über die Schembachmühle: "Diese Hofmühle dürfte nach einer im Holzwerk eingeschnittenen Jahreszahl anno 1770 erbaut worden sein, also in einem Zeitalter, wo das sogenannte Mühlenbanngesetz noch seine Rechtskraft hatte. Einige größere Schwarzwaldhöfe, abseits gut befahrbarer Wege gelegen, bekamen zu jener Zeit von dem Landesfürsten die Genehmigung zum Bau einer solchen Hofmühle.

Dafür mussten diese dann Bauern aber den sogenannten "Mühlenzins" jährlich an den Landesfürsten bezahlen. Der Kraftantrieb dieser Hofmühle (Schembachmühle) ist ein oberschlächtiges Wasserrad von etwa vier Meter Durchmesser."