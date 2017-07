Hornberg Hornberger Schießen ein Erfolg

Mit viel Liebe zum Detail im Bühnenbild eroberten auch die jüngsten Statisten mit blumenumkränztem Haar die Herzen der Zuschauer. Viel Gelächter gab es bei Szenen wie in jener, in der sich der Bärenwirt (Peter Weißer) nach durchzechter und mit Würfelspiel verbrachter Nacht die Hände reibt: "Der Beutel ist voll, das Fass ist leer, Bärenwirt, was willst du mehr?"

Sehr überzeugend dargestellt waren auch die fahrenden Händler, gespielt von Anke und Philipp Ketterer, die mit schadenfrohem schallenden Gelächter den Irrtum der Hornberger Bürger quittierten. Zum dritten Mal hatte den Nachtwächter (Klaus Rath), der eigentlich "jede Ameise bis Gutach sehen kann", die Sonne geblendet und er das Zeichen zur Ankunft des Landesherrn gegeben. Damit war das letzte Pulver für die Krämer verschossen worden, die geschäftstüchtig ihr Schweigen mit einträglichem Handel versilbern ließen. Den guten Hornbergern blieb also nur übrig, den Herzog mit dem berühmten – nebenbei bemerkt hervorragend choreografierten – "Piff" vom Schultheiß und donnerndem "Paff" der Landsknechte zu begrüßen. Zuerst vergrätzt über den wenig herzoglichen Empfang zeigt sich der Adlige nach Fürsprache seiner Gattin dann doch großmütig und die Geschichte nimmt natürlich ein gutes Ende.

Auch nach 62 Jahren Aufführung hat das von Erwin Leisinger geschriebene Volksschauspiel nichts von seiner Frische verloren. Nach großem Schlussapplaus standen die Schauspieler Spalier, um das Publikum persönlich zu verabschieden.

Termine

Sonntag, 16 Juli, 16 Uhr

Samstag, 29. Juli, 18 Uhr

Sonntag, 13. August, 16 Uhr

Samstag, 19. August, 18 Uhr

Sonntag, 27. August, 16 Uhr