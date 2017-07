Hornberg "Helfer vor Ort" ab Januar einsatzbereit

Die Bereitschaft aus Hornberg-Gutach stellte als einzige Bereitschaft zwei Mannschaften und war die einzige Abordnung aus dem Kreisverband Wolfach. Neben theoretischen Prüfungsaufgaben mussten die Bereitschaftsmitglieder auf einem fünf Kilometer langen Parcours quer durch Offenburg ihr Wissen auch in der Praxis beweisen.

Gestellte Szenen aus dem Alltag wie ein Rollatorsturz mit Schenkelhalsfraktur des Verunfallten waren ebenso zu versorgen wie seltenere Ereignisse, so ein geburtshilflicher Notfall, eine Kohlenmonoxid-Vergiftung im Parkhaus oder eine Lebensmittelvergiftung. Eine echte Herausforderung war die Versorgung eines sogenannten Hängetraumas bei einem Baumkletterer. Involviert in das Geschehen waren auch andere Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, THW, Bergwacht oder Malteser, die Patienten wurden Hand in Hand versorgt.

Knappes Ergebnis

Auf dem Siegertreppchen trafen sich dann Grenzach-Wyhlen (1. Platz), gefolgt von dem Team Hornberg/Gutach (zweiter und dritter Platz). Und es ging punktemäßig sehr knapp zu. Zwischen dem erstem und drittem Platz lagen insgesamt nur 20 Punkte. "Unsere beiden Teams mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 23 Jahren verpassten nur knapp den Meistertitel, ich bin unfassbar stolz auf unsere junge Truppe", freute sich Ortsvereins-Vorsitzender Thomas Saalmann über den Erfolg seines Teams

Neben Pokal und Urkunde erhielten sie auch zwei Sanitätsrucksäcke. "Diese werden wir unserem Jugendrotkreuz überlassen um die nächste Generation am Erfolg teilhaben zu lassen und auf lange Sicht erfolgreich auszubilden", beschloss Bereitschaftsleiter Markus Müller noch beim gemeinsamen Ausklang in der Werderstraße in Hornberg.

Sonderausbildung geplant

Wie geht es nun weiter im Ortsverein? "Teile dieser Gruppen durchlaufen im Herbst eine Sonderausbildung zu einem Helfer vor Ort", sagt Joachim Hurst vom DRK-Ortsverein auf Nachfrage des SchwaBo.

Ab 1. Januar 2018 soll die Gruppe laut Hurst einsatzbereit sein und dann das Gutachtal mit seinen Seitenarmen bei einem Notfall abdecken. Bei dieser Sonderausbildung sind auch drei Helfer des DRK Wolfach dabei. Die werden dann das Wolftal mit Kirnbachbetreuen. Geplant ist zudem eine Kooperation mit der Bergwacht und eine Ausbildung in spezifischen Bergwachtsaufgaben zur Unterstützung der Bergwacht im Kinzig- und Gutachtal. Erste Kontakte wurden bereits geknüpft.

Der SchwaBo wird dann zu gegebener Zeit darüber berichten.

INFO

Qualifizierte Hilfe

Immer mehr kommen – gerade im ländlichen Raum – auch Helfer vor Ort oder "First Responder" zum Einsatz. Diese werden bei einem Notfall zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert – im Kinzigtal ist dafür die integrierte Leitstelle in Offenburg zuständig – und überbrücken die Zeit beim Patienten durch qualifizierte Erste Hilfe oder auch nur Betreuung, bis der Rettungsdienst eintrifft.