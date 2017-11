Hornberg Großer Applaus für die "Urspatzen"

Dies kam beim aufmerksam lauschenden Publikum bestens an, zumal es die beiden auch ausgezeichnet vortrugen. Besonders die jährlichen Ausflüge hatten es in sich. War die Abfahrt für 8 Uhr in Hornberg geplant, vermerkt das Protokoll den ersten Halt mit Einkehr bereits eine viertel Stunde später im oberen Wirtshäusle. Grund war allerdings ein Motorschaden am Auto.

Da es in den siebziger Jahren noch keinen Navi gab, führte eine Tour an den Kaiserstuhl über St.Georgen an den Titisee, das Höllental hinter und an Freiburg vorbei. Nach ihrem eigenen Auftritt und nach etlichen Zugaben mischten sich die fünf Urspatzen unter die heutige Kapelle, was ebenfalls mit Beifall aufgenommen wurde.

Bis in den späten Nachmittag hinein spielte dann noch einmal "Egerländer Gold" auf. "Des isch echte Volksmusik der Spitzenklasse und wie wir sie lieben", bilanzierte ein restlos begeisterten Besucher am Ende des großen Tages bei der großartigen Geburtstagsfest der Hornberger Schwarzwaldspatzen.

In den 1960er-Jahren, als der

König der Blasmusik, Ernst Mosch, mit seinen Original Egerländer Musikanten diese Art der Musik weltweit bekannt machte, gründeten 1966 in Hornberg acht Vollblumusiker die "Schwarzwaldspatzen" in der instrumentalen Originalbesetzung der großen Vorbilder. Werner Blum (Bummel), Dietmar Plitzner (Sportler), Jürgen Laun (Muli), Wolfgang Werner (Gläser) und Hans-Peter Zühlke (HaPe) waren die Männer der ersten Stunde. Hinzu kamen noch die zwischenzeitlich verstorbenen Heiner und Roland Schlemmer sowie Roland Siegel, der aus verschiedenen Gründen nicht mehr dabei sein konnte. Manager war der unvergessene Ernst Krebs, der für das organisatorische intakte Umfeld sorgte. Durch ihre zahlreichen Auftritte erlangten sie einen großen Bekanntheitsgrad und erhielten in der ganzen Region, darüber hinaus und bis in die Schweiz, nach Frankreich und Österreich beständig Anfragen. Sie nahmen sogar eine Langspielplatte auf, deren Titel im Radio in der volkstümlichen Hitparade gespielt wurden. Im Jahr ihres 25-jährigen Bestehens kamen zu der ursprünglichen Besetzung weitere Musiker aus der Stadtkapelle, aus Kapellen der Umgebung oder einzelne Musiker hinzu. Unter dem neunen Namen "Original Hornberger Schwarzwaldspatzen" und neu eingekleidet wurde mit Schwerpunkt "Egerländer Sound" ihres großen Vorbilds Ernst Mosch unter der Leitung von Werner Blum weiter auf der Erfolgswelle geschwommen. Als etliche der Spatzen dann "ins Alter kamen", war es Mathias Gronert, der das Erbe unter dem Namen "Egerländer Gold" bis heute erfolgreich weiterführt.