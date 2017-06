Hornberg Großeinsatz in Oberhippensbach

Beim Gebäude handelte es sich um das ehemalige und zuletzt unbewohnte Stall- und Wohngebäude des Oberhippensbach, berichtete Hofbesitzer Helmut Hock an der Einsatzstelle. Seine Familie sei vor circa acht Jahren aus dem mehr als 300 Jahre alten Haus in ein Nebengebäude gezogen. Somit wurde das alte Hofgebäude zum Unterstellen von landwirtschaftlichen Maschinen genutzt. Auf dem Hofgelände befinden sich zudem noch Ferienwohnungen sowie ein Hirschgehege, die vom Brand verschont blieben. Die Familie Hock wohnt auf dem Oberhippensbachhof schon in der 14. Generation. "Das ist ein echter Schwarzwaldhof", sagte Hock.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 350 000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten noch am gestrigen Spätnachmittag beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Hof Oberhippensbach liegt im Ortsteil Niederwasser. Der Brand brach im Dachstuhl eines mehr als 300 Jahre alten Gebäude aus.

Das Gebäude war unbewohnt. Dort wurden landwirtschaftliche Geräte untergestellt.

Die Feuerwehr wurde am gestrigen Dienstag gegen 14.30 Uhr von einer Anwohnerin alarmiert.

Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt: Dazu gehörten die Feuerwehren Hornberg, Niederwasser, Hausach, Kinzigtal, Triberg und Schonach. Auch das DRK und der THW waren vor Ort.

Die Wehren waren noch am Spätnachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Beim Brand wurden keine Menschen oder Tiere verletzt Das Feuer griff nicht auf Nebengebäude über. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350 000 Euro.