Hornberg Große Liebe zu kleinen Tieren

Mit etwa 320 Tieren, die in 290 Volieren präsentiert wurden, hatten sich die Veranstalter nicht nur qualitativ, sondern zugleich auch quantitativ eine große Aufgabe gestellt und fanden damit entsprechende Anerkennung bei den zahlreichen Besuchern. Diese waren wieder aus nah und fern gekommen, um zu sehen, was die Hornberger Kollegen in diesem Jahr wohl zu zeigen hätten, wissend auch, dass der Kleintierzuchtverein Hornberg zu den leistungsfähigsten Vereinen in der näheren und weiteren Umgebung zählt.

Die Züchterkollegen um Vorstand Anton Weber, Ausstellungsleiter Rudi Fischer und Organisator Klaus Schindler verstanden es einmal mehr, die jährliche Präsentation wieder zu einem Erlebnis zu machen, das alle Besucher faszinierte und die ausstellenden Züchter zugleich auch vollauf zufrieden stellen und stolz machen konnte.

Das Hauptkontingent an Ausstellungstieren wurde von den weit über 200 präsentierten Tauben gestellt, zu denen sich etwa 40 Hühner und rund 30 Kaninchen gesellten. Das Ziergeflügel, das jedes Mal mit dabei und mehr als nur eine schöne Dekoration darstellt, steht zwar immer außerhalb des Wettbewerbs, war aber auch diesmal wieder am schönen Gesamteindruck maßgeblich beteiligt.