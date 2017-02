Hornberg Ganz ohne Sperrung geht es nicht

Im Flur machen die strengen Sicherheitsvorschriften eine weitere Notausgangstüre von der großen Halle aus erforderlich. Dazu muss allerdings das große Klettergerüste auf der anderen Hallenseite angebracht werden. "Das Ringerturnier Ende April kann aber stattfinden, wir arbeiten darauf hin, dass die Halle dann genutzt werden kann", sagte Wöhrle. Ab der kommenden Woche werden die Arbeiten in der kleinen Sporthalle beginnen, diese dauern laut Wöhrle bis etwa Mitte März.

Demnächst fertig sind auch die neue WC-Anlage. Die neue Küche soll Mikrowelle, Kühlschrank und einen Gewerbespülmaschine bekommen. Zudem sind Lagerschränke vorgesehen, in denen die Vereine die Möglichkeit haben, ihr eigenes Geschirr unterzubringen.

Angedacht sind Kühlzellen in der ehemaligen Küche, in denen eventuell auch Lebensmittel gelagert werden könnten. Zwar sind die Geräte dann auch mit Aggregaten ausgestattet, die aber laut Wöhrle "viel leiser und kostengünstiger arbeiten als die früheren Geräte. Bürgermeister Siegfried Scheffold schlug je nach Ausstattung eine Kostenbeteiligung der Vereine vor, denn: "In eine Sporthallenküche gehört nicht zwingend auch eine Gewerbespülmaschine." Gemeinderat Rolf Heß (SPD) konnte sich dieser Ansicht nicht anschließen. Er und Scheffold sahen hier noch Gesprächsbedarf, um eine zufriedenstellende Lösung zu erzielen.

Erneuert werden soll der Heizkessel, der Planungsauftrag wird laut Scheffold um diesen Punkt erweitert.