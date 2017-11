Hornberg Freude an der Bewegung in Gesichtern ablesbar

Hornberg . Für die Besucher bestand am Sonntagnachmittag zunächst die Möglichkeit, die renovierten Räume zu besichtigen. Bürgermeister Siegfried Scheffold wies darauf hin, dass nach dem Umbau wesentlich mehr Platz zur Verfügung stehe und gratulierte Silke Endres mit einem Blumenstrauß gleich doppelt: einmal zum Ehrenamtspreis der Sparkasse Haslach-Zell und zweitens dafür, dass sie sich in Bezug auf den Umbau der Halle durchgesetzt habe.

Marion Bruder führte durch das Programm und begann mit den Worten "Die Kleinen möchten sich bewegen". Das schien das Motto des Nachmittags zu sein. Die Kinder- und Jugendlichen zeigten in ihren Gruppen, was sie gelernt haben, und die Freude an der Bewegung stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Als erstes zeigte die Eltern-Kind-Gruppe, die von Endres geleitet wird, ihr Können. Die Allerjüngsten krabbelten und liefen über Bänke.