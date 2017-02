Hornberg Durch eigene Fantasie sehen können

Ähnliche Gründe werden die siebenjährige Rahel Achstetter mit 196 Ausleihen und die elf-jährige Letizia Schumann mit 114 Ausleihen zum Lesen haben.

Die Fantasie wird beim Lesen vielmehr gefordert und gefördert als zum Beispiel beim einfachen Fernsehkonsum, teilt Taglareni mit.

135 Kinder sind in der Mediathek als Nutzer registriert. Sie haben im Jahr 2016 insgesamt 3375 Mal Bücher, Zeitschriften oder CDs ausgeliehen. Dem gegenüber stehen 15 jugendliche Nutzer der Mediathek mit insgesamt 165 Ausleihen in 2016.

Woran liegt es, dass das Interesse anscheinend plötzlich verloren geht? "Die Jugendlichen haben andere Interessen. Sie machen Computerspiele oder ähnliches", urteilt Rosemarie Götz von der Mediathek.

Aber auch der zunehmende Leistungsdruck in der Schule könne eine Ursache sein. Am mangelnden Angebot in der Mediathek kann es jedenfalls nicht liegen: Der Bestand liegt bei rund 10000 Büchern und elektronischen Medien.

Jedes Jahr kommen viele neue Titel hinzu. Die Jugendliteratur ist ein großer Bestandteil des Angebots. Am besten angenommen werden die Belletristik-Titel für die Erwachsenen. "In diesem Bereich werden am häufigsten Krimis ausgeliehen" erzählt Götz.

An der Spitze der meistausgeliehenen Bücher stehen so auch bezeichnenderweise die Titel "Mord in bester Lage" von Michael Böckler und "Mord am Schützensamstag" von Uli Herzog.

Bei den Sachbüchern liegt "Deliciously Ella" von Ella Woodward ganz vorn. Überhaupt sind Kochbücher nach wie vor sehr beliebt. Auch Titel zu weiteren Themen, wie zum Beispiel Gesundheit, Sport, Hobby, Politik und Natur, Biografien und Reiseführer sind in dieser Sparte untergebracht. Beliebt seien vor allem Zeitschriften der "Do-it-yourself-Reihe".

Sieben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen achten stets darauf, dass das vielfältige Angebot überschaubar auf die sechs Räume verteilt ist.