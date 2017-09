Hornberg Dachgeschoss von Wohnhaus ausgebrannt

Hornberg (eg). Ein Schaden im sechsstelligen Bereich ist am Freitag bei einem Wohnhausbrand in der Hornberger Frombachstraße entstanden. Die Ursache ist bislang unbekannt. Gegen 10.20 Uhr wandte sich laut Informationen der Polizei einer der beiden Hausbewohner, ein 29-jähriger Mann, hilfesuchend an seine Nachbarn, die daraufhin die Feuerwehr alarmierten. Die Feuerwehren aus Hornberg, die Duravit-Werksfeuerwehr sowie die Hausacher Drehleiter waren für die Löscharbeiten im Bereich des Dachgeschosses eingesetzt. Die Gutacher Wehr stand in Bereitschaft, auch ein Rettungswagen des DRK war vor Ort. Auch Bürgermeister Siegfried Scheffold informierte sich an der Einsatzstelle über die Lage. Das mehrstöckige Gebäude ist laut Polizei momentan nicht bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.