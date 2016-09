Hornberg Bunte Vielfalt aus der Region

Der Markt beginnt um 10 Uhr. Um 11.15 Uhr wird Bürgermeister Siegfried Scheffold die Marktbesucher begrüßen. Anschließend wird das "Kuhglocken-Duo" Anita und Maik die Marktbesucher um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in ihren musikalischen Bann ziehen. Das Duo musiziert mit mehr als fünfzig Konzertglocken und unterhält die Zuhörer laut einer Pressemitteilung mit einem breiten Repertoire: die Glocken erklingen zu klassischen Melodien, Volksmusik und Evergreens bis hin zum Rock´n Roll.

Um 15 Uhr wird die Jugendkapelle des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach die Marktbesucher musikalisch unterhalten. Für die kleinen Besucher wird am Kirchplatz einiges geboten: Neben einem Streichelzoo gibt auch Kinderschminken.

Die Bewirtung werden am Markttag Jürgen Lauble vom Landhaus Lauble (Hornberg-Fohrenbühl) und Armin Hartmann vom Gasthaus Schützen (Hornberg) sowie die Hornberger Landfrauen übernehmen. Dabei erwarten die Besucher regionale Köstlichkeiten. Für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher von der Qualität der Produkte in Hornberg überzeugen.

Von 10 bis 17 Uhr lädt die Stadt Hornberg zudem in Zusammenarbeit mit der Schwarzwälder Pilzehrschau Hornberg bereits zum vierten Mal zum Tag des Pilzes auf den Bärenplatz nach Hornberg ein. Neben einer Frischpilzausstellung sowie einem Pilzberatungsstand wird es ein Angebot an handwerklichen Arbeiten zum Thema Pilz, wie unter anderem Pilzkeramik und Pilzmodelle geben.

Des Weiteren können an verschieden Verkaufsständen auch Pilzbücher, Frischpilze oder andere feinköstliche Produkte mit Pilzen erworben werden. Für die Bewirtung ist am Markttag selbstverständlich auch gesorgt. Auch für die kleinen Besucher wird am Bärenplatz ein Bastelangebot zum Thema Pilz geboten. Neben einer Pilzhüpfburg können sich die Kinder auch als kleinen Pilz schminken lassen. Des Weiteren wird in diesem Jahr eine Pilzfotostation das Angebot auf dem Markt erweitern. Dort können die Marktbesucher ein Erinnerungsfoto machen lassen.