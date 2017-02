Hornberg Bürgermeisters Stühle wackeln

Hornberg/Gutach. Ob er es wohl selbst noch nicht ganz glauben will? Noch am heutigen Mittwochabend soll Siegfried Scheffold für seine dritte Amtszeit als Hornberger Rathauschef vereidigt werden.

Man kann davon ausgehen, dass die Narrenzunft Hornberg dies mit Schmunzeln zur Kenntnis nimmt. Immerhin sprechen sie in einer Meldung an die Presse dem Bürgermeister "einen herzlichen Glückwunsch zu seiner Wiederwahl" aus. Stellen in einem Atemzug dann aber augenzwinkernd fest, dass "hiermit auch eine konstante Fortführung der bisherigen Stadtpolitik" zu erwarten ist.

"Nach – wie er selbst sagte – 16 extrem spannenden Jahren, folgen nun weitere acht (spannende?) Jahre", so die Narrenzunft und grübeln darüber, ob hier wohl ein Schreibfehler vorliegt und da eher von "spanend" gesprochen werden soll. Die Zunftverantwortlichen möchten – soviel sei verraten – dem Bürgermeister nach den Strapazen des Wahlkampfs mit zu Beginn ungewissem Ausgang vor allen Dingen fasnächtliche Zerstreuung bieten und ihn von seinen leidigen Aufgaben entlasten. Welche Strategie dieses Jahr gewählt wird, um die Macht zu ergreifen – verraten die Rathauseroberer natürlich nicht. Das erfahren die Hornberger dann am morgigen Donnerstag ab 17 Uhr vor dem Rathaus. Damit man gestärkt an dieser Veranstaltung teilnehmen und die Zunft unterstützen kann, wird "die Verkostung der traditionellen Teufelssuppe, ab 15.30 Uhr, wärmstens empfohlen". Von Gutach indes ist nichts zu erfahren.