Hornberg Brunnen in Niederwasser eingeweiht

Niederwasser. Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher Bernhard Dold segnete Pfarrer Gerhard Koppelstätter den neuen Brunnen. Danach wurde dieser vom Ortsvorsteher Bernhard Dold an die Stadt Hornberg übergeben. Für die Stadt war Bürgermeistestellvertreter Fritz Wöhrle anwesend.

Bernhard Dold stellte kurz die Geschichte der bisherigen Jakobsbrunnen in Niederwasser vor. Viele Jahrzehnte befand sich ein Jakobsbrunnen aus Sandstein bergseitig an der Kirche. Die Kirchenmauer litt jedoch mit der Zeit unter undichten Leitungen des Brunnens. So musste der alte Sandsteinbrunnen Mitte der 1960-er-Jahre weichen.

Zum 75-jährigen Bestehen des Musikvereins-Trachtenkapelle Niederwasser 1978 wurde ein Brunnentrog aus Holz gespendet und an der Stelle des heutigen Jakobsbrunnens aufgestellt. Der Brunnen bot Wanderern Erfrischung und war Anziehungspunkt. Da Brunnentröge aus Holz immer wieder erneuert werden müssen, mussten auch immer wieder Spender gefunden werden, was auch immer gelang.