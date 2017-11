Hornberg Bronnhilde die 41. ist erwacht

"Das bedeutet auch, dass 180 Mitglieder immer eingekleidet werden müssen", fuhr er fort. Die Häser werden kostenlos vom Verein zur Verfügung gestelllt, das Kammerteam sei deshalb schon seit Wochen bei der Arbeit. "Das sind diejenigen, die hinter den Kulissen ihre Arbeit machen und keinen Applaus kassieren", stellte er dar und wünschte sich die eine oder andere Hand mehr die beim Nähen und Ausbessern der Häser hilft. "Ohne die würdet ihr nackig durch die Gegend laufen", betonte Breithaupt.

Sechs Neue bestehen Test

Sechs Neumitglieder konnten am Samstag in den Verein aufgenommen werden, darunter ein Musiker. Die jüngste neue Hexe wurde am 14. Juli 2017 geboren. Drei Neumitglieder waren anwesend und sie mussten den Aufnahmetest bestehen. Zunächst galt es, in einem Quiz Fragen zu beantworten. Dann ging es hinaus und sie mussten durch den Brunnen auf der anderen Straßenseite waten. Dabei wurden allerdings auch alle anderen Anwesenden "getauft", so sehr regnete es.

Begleitet wurde das "nasse" Ereignis von der Hexenmusik, die unter anderem den "Schneewalzer" und "Lay all your love on me" von Abba spielten.

Fabian Blum, Noemi Brehm-Almagro und David Rosenfelder bestanden den kompletten Test mit Bravour und wurden somit aufgenommen. Breithaupt wies auf den Fahrplan der diesjährigen Fasnet-Saison hin, der seit einigen Tagen auf der Homepage des Vereins zu finden ist. Da sich manchmal kurzfristige Änderungen ergeben, bat er darum, regelmäßig dort nachzusehen. Neun Auswärtstermine stehen in dieser Saison auf dem Programm. Am Mittwoch, 10. Januar, werden um 18 Uhr die Häs ausgegeben.

Der Hexenball, der wie in jedem Jahr zwei Wochen vor dem Fasentssamstag in der altehrwürdigen "Holzwurmhalle" stattfindet, ist bereits seit Wochen ausgebucht. "Das spricht für sich", freute sich der Vorsitzende des Vereins. Ein großes Zelt wird vor der Halle aufgebaut. Breithaupt bat für die Auf- und Abbauarbeiten um Mithilfe.

Die Hexenmusik wird in diesem Jahr 33 Jahre alt. Dazu gibt es ein Button. Drei neue Titel hat die Hexenmusik unter der Leitung von Eric Küffer einstudiert. Sie präsentierten "Surfin’ USA", "Tornero" und "So schee, so schee isch es heut’", frei nach Freddy Quinns "Heimweh".

