Hornberg Blaue Hände: Herzprobleme ?

Nicht zu spaßen ist augenscheinlich mit der "Chefsekretärin vom Bürgermeister". Diese kontrolliert nämlich das Buffet anlässlich des Edeka-Spatenstichs. Und stellt fest, dass da ein fremdes Bier ausgeschenkt werden soll. "In ihrer charmanten Art hat sie dann Edeka-Chef Markus Baumann angerufen und ihm klar gemacht, dass das natürlich nicht geht, und dass da bitteschön Kettererbier stehen muss", schildern die "Gassenfeger" den Vorfall. "Das Öttinger-Bier ist für die Leute vom Bau, denen schmeckt auch billiges Bier", beruhigt Baumann: "Für die geladenen Gäste gibts natürlich Ketterer."

Dass die "Chefsekretärin vom Bürgermeister" – verbal – schlagfertig ist, musste der Gegenkandidat des amtierenden Bürgermeisters Siegfried Scheffold auf seiner Wahlkampftour erfahren. Er klingelt nämlich bei ihr zu Hause, stellt sich vor und freut sich, sie zu erkennen: "Sie arbeiten doch im Büro bei Duravit." Genüsslich kommt der Konter: "Ich arbeite da, wo Sie wohl nicht hinkommen werden, und zwar dort im Vorzimmer."

Eine denkwürdige Fahrt hat auch ein Busfahrer vom Fohrenbühl erlebt, der an der Offenburger Sammelstelle für Flüchtlinge mit seinem Großfahrzeug wartet, um die Menschen aufzunehmen. Nachdem sein Bus voll ist, will der Fohrenbühler abfahren, wird aber an einer Frau im Bus daran gehindert, die nicht aussteigen will und auch Hochdeutsch auf ihn einredet. Dass die auf Badisch-Hochdeutsch geführte Diskussion nicht gut gehen kann, stellen die "Gassenfeger" mit spitzbübischer Freude fest. Der Höhepunkt ist erreicht, als die Frau sich dem Fahrer vorstellt: "Ich bin Edith Schreiner, Oberbürgermeisterin von Offenburg". Der kontert in breitestem Badisch: "Und ich bin der König vom Fohrenbühl."

Glaubensfragen

Frommen Themen haben sich die "Dreisten Drei" gewidmet. Entsprechend tauchen Bettina und Charlos Rico sowie Martin Gramer in ockerfarbenen Mönchskutten auf, um ihre närrische Gemeinde erst einmal mit "Ommm" auf ihre Vorträge einzuschwören. Dann gehts los. Erstes Opfer ist Hornbergs evangelischer Pfarrer.

Die Geschichte: Einem Hornberger wird sein Bike gestohlen. Dieser vermutet. den Dieb zu kennen, der "mit seinem Geld arg haushalten muss". Also wird anstelle der Polizei der Pfarrer eingeschaltet. Beide gehen dorthin, wo sie das Bike vermuten. Und richtig, genau da steht es. Glücklich, dass er sein Bike wieder hat, fährt der Bestohlene nach Hause.

"Das geht nicht einfach so ohne Beweise", sagt später auf Nachfrage die Polizei. Und der hilfsbereite Pfarrer? Der muss vom Baum der Erkenntnis die Tatsache verdauen, dass "man nicht einfach – selbst nicht mit geistlichem Beistand – ein zuvor gestohlenes Fahrrad wieder zurückstehlen darf".

Nach Thailand entführten die "Dreisten Drei" dann ihre Zuhörer. Genauer gesagt, acht Paare aus Niederwasser fliegen zu einer Hochzeit dorthin. Die Kinder – 15 an der Zahl – bleiben zurück in Niederwasser, unter Aufsicht von "Oma und Opa". Damit vor allem "Oma" dass gut schafft, senden thailändische Mönche – unter ungläubigem Erstaunen der Besucher – monotone Gebete nach Niederwasser: "Dorermartha, Dorermartha". Ein Mitreisender indes betrachtet den Thailandaufenthalt aus kulinarischen Gründen eher mit Misstrauen: Angesichts der dortigen Speisekarten hat er sich vorsichtshalber mit Wurstdosen "Made in Niederwasser" ausgestattet. Sehr zum Neid der Mitreisenden.

Probleme mit Glaubensfragen haben augenscheinlich auch zwei Hausbesitzer – unmittelbare Nachbarn übrigens. Vor der Garage des einen steht nämlich seit Tagen ein neues – und recht großes – Auto mit Stern. Die Leute wundern sich darüber – bis sich herausstellt: Der Glaube, dass das neue Auto auch wie sein Vorgänger in die Garage passt, ist ein Irrtum. Dem Nachbarn ergeht es übrigens nicht anders mit seinem ebenfalls neuen – und recht großen – Auto aus Bayern.

Wasserprobleme

Medizische Themen und Geiz haben sich Anette Kern und Thomas Weißer als "De Alt un selle vom Wald" unter anderem zum Thema gemacht Dass man mit zunehmenden Alter auch ein kritischeres Auge auf seine Gesundheit wirft, ist verständlich. Nur sollte man mit dem anderen Auge – nicht minder kritisch – aufkommende Symptome erst genauer hinterfragen und nicht voreilige Schlüsse ziehen. Diese Erfahrung musste einer machen, der an der Hornberger Fasnet als Zunftmeister schwer aktiv ist.

An seiner Arbeitsstelle stellte man jedenfalls fest, dass er "ziemlich blass" aussieht. Überdies geben seine zunehmend blauen Hände doch Anlass zur Sorge. Schließlich wird der Arzt angerufen: "Da muss was mit dem Herzen nicht stimmen, er ist fahl im Gesicht und hat blaue Hände." Nach gründlicher Untersuchung des armen Zunftmeisters erhält dieser dann die niederschmetternde Diagnose: "Sie sollten vielleicht mal Ihre Hände waschen, Ihre blaue Jeans färbt ab."

Nicht zum Lachen war es hingegen einem Hornberger, der in seinem Haus routinemäßig eine neue Wasseruhr mit einem Zählerstand von drei Kubikmeter eingebaut bekommen hat. Am Ende des Abrechnungsjahrs traut er dann seinen Augen nicht, als die Rechnung der Stadt Hornberg kommt: 9800 Kubikmeter Wasser hat der Hornberger verbraucht, macht genau 45 000 Euro. "Wer hat an der Uhr gedreht", wollten daher die Schnurranten wissen. Die Lösung kommt dann hinterher: Die Wasseruhr war falsch eingebaut worden, der Zähler lief rückwärts.

www und Bahngetratsch

Die große Welt des "World Wide Web" im Allgemeinen , ihre E-Mail-Adresse schnurren-hornberg@gmx.de im Besonderen und das manchmal nicht ganz einfache Reisen mit der Bahn haben sich die Mitglieder von "Radio Kommunale", Thomas und Niclas Bossert sowie Simone Brohammer zum Thema gemacht. Einerseits – so beklagen sie – würden kaum Tipps fürs Schnurren eingehen. Andererseits kämen "viele interessante Mails". Neugierig machte da ein Angebot über einen Doppelzentner Viagra: "Da waren wir natürlich interessiert", so die Schnurranten. Dann wird aber klar, dass dies wohl ein Missverständnis ist: "Das war die E-Mail eines Reichenbacher Landwirts mit ›Vieh-Agrar‹".

Aus dem großen "Word Wide Web" ging es dann wieder ins kleine Hornberg. Ein örtlicher Vertreter des Schwarzwaldvereins wollte einem Mitglied zum 90. Geburtstag gratulieren, vergisst aber, Blumen zu kaufen. Also muss – da es Sonntag ist – als Notlösung ein Osterlamm herhalten. Die vermeintliche Jubilarin indes schaute das Backwerk ganz verwundert an, um dann aufzuklären: "Ihr könnt gleich wieder gehen, mein Geburtstag ist erst in vier Wochen."

Dass Reisen mit der Bahn oft abenteuerlich ist, mussten gleich mehrere Hornberger erfahren. Im ersten Fall sollte die Besucherin einer Messe in Köln in Mannheim umsteigen. Dass sie dann aber in Frankfurt gelandet ist, war dem Umstand zu verdanken, dass sie zu sehr in Gespräche mit Mitreisenden vertieft war. Dies wurde auch einem Hornberger zum Verhängnis, der auf dem Bahnsteig in Hannover schließlich nur noch die Rücklichter seines Zugs nach Stuttgart sieht.

Zum "Dschihadisten vom Straßerhof" hat es schließlich ein Schüler gebracht, der in einer Londener U-Bahn vermeintlich seinen Rucksack liegenließ und damit einen Großeinsatz der Sicherheitsbehörden auslöst. Es war zwar dann doch nicht sein Rucksack, aber den Titel hat er weg.

Und den Spott der Schnurranten, die am Freitag wieder wunderbare Geschichten aus dem Städtle zu erzählen wussten. Ein kleiner Wermutstropfen kam dann aber doch noch in der närrischen Gemeinde zur Sprache: "Die Schnurrantenmusik wird doch arg vermisst."