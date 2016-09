Hornberg Bislang sind 13 500 Euro an Spenden geflossen

Hornberg (tg). Von 13 500 Euro an Spendengeldern, die bisher für die Erdbebenopfer in der Region Trevi eingingen, konnte Franko Giardini am Mittwochabend berichten, als sich ein Helferkreis der Hornberger Bürgerinitiative im ehemaligen "Kanönle" zu einem Info-Abend traf.