Hornberg Besserer Zusammenhalt angemahnt

Förster Ulrich Widmaier von der Forstverwaltung erläuterte mögliche Förderungen beim Amt für Waldwirtschaft. So sind Erstaufforstungen, Jungbestandspflege und die Wiederaufforstung nach einem Schadensereignis weiterhin förderfähig. Zudem berichtete Widmaier vom Besuch des Landwirtschaftsministers Peter Hauk in Gutach (der SchwaBo hat gestern darüber berichtet) und ging auch auf das laufende Kartellverfahren ein (siehe Infokasten). Man müsse abwarten, bis die Entscheidung am 15. März durch ist, so Widmaier: "Die Kuh ist hier noch nicht vom Eis". Etwas euphorischer sieht Reichenbachs Ortsvorsteher Gottfried Bühler die Situation beim Kartellverfahren. Er sieht in der Änderung des Bundeswaldgesetzes eine erfreuliche Nachricht: "Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, die Vernunft hat gesiegt."

Bühler dankte den Förstern Martin Flach und Ulrich Widmaier für ihren Einsatz – und allen Teilnehmern für den Landschaftspflegetag. "Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass an diesen beiden Tagen in Sachen Offenhaltung noch mehr passiert", zog Bühler Bilanz, zeigte sich ansonsten aber zufrieden über die Aktion.

Transporte problematisch

Kurt Weber von der Waldservice Ortenau WSO informierte ausführlich über die Situation beim Holzmarkt. Demnach liegen die Preise im Leihsortiment bis 30. Juni noch um die 92 Euro. "Die Transportprobleme nehmen aber zu", sagte er. Wie mit einem uralten Sparbuch verfahren wird, das niemandem mehr zugeordnet werden kann, und die wichtigen Erste-Hilfe- und Motorsägenkurse waren weitere Themen.

Martin Flach ging auf die "kaum noch lebenden" Wegegemeinschaften und BZ-Unterhaltungsvereinbarungen ein. Diese wurden irgendwann mal unterschrieben, doch mittlerweile denke mancher, der andere solle etwas machen, umriss er den zunehmenden Ärger bei diesem Dauerthema.

"Wir sind auf der Suche nach Lösungen, um bei der Wegunterhaltung in ruhigeres Fahrwasser zu kommen", informierte Flach.

Bei den Wahlen wurde Roland Aberle als Vorsitzender und Geschäftsführer in seinem Amt bestätigt. Der bisherige zweite Vorsitzende Christian Lehmann tauscht sein Amt mit dem bisherigen Beisitzer Karl-Heinz Aberle, dieser wurde einstimmig als Vize gewählt.

Kassiererin Barbara Lauble übergab nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch an Petra Schondelmaier. Roland Aberle kündigte an, in drei Jahren nicht mehr zu kandidieren. Nach 15 Jahre wünscht er sich dann Jüngere, die Verantwortung übernehmen.