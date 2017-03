Gutach (eg). Dass die Gutacher Filiale der Kreissparkasse Haslach-Zell am 1. September geschlossen werden soll, verärgert nach wie vor viele Einwohner. Da tröstet es auch nicht, dass die Automaten des Geldinstituts am Ort bleiben sollen. Vielen Kunden ist der persönliche Kontakt vor Ort immer noch wichtig. "Der soll auch nach wie vor stattfinden", verspricht Andreas Horn, Leiter der Sparkassenfiliale Hornberg, auf Nachfrage des SchwaBo. Soll heißen: Die Räume bleiben genauso wie die EDV-Einrichtungen bestehen. Persönliche Beratungsgespräche vor Ort sind auch künftig möglich. "Die einzige Änderung besteht darin, dass der Kunde sich nun einen Termin geben lassen muss", so Horn. Die Gutacher Geschäftsstellenleiterin Katharina Kaspar, die laut Horn künftig in der Hornberger Filiale arbeitet, wird dann in die Zweigstelle nach Gutach kommen. "Das ist auch notwendig, denn Dinge wie Kredit, Kontoeröffnung, Vollmachten und viele andere Themen rund ums Geld können nur im persönlichen Gespräch geklärt und organisiert werden", sagt Horn. Was demnach wegfällt, ist einzig der Schalterbetrieb: "Die meisten unserer Kunden holen da eh ihr Bargeld ab, an den Schalter kommt deswegen kaum noch jemand. Und wenn es ein dringendes Thema ist? "Dann stehen wir in Hornberg natürlich gerne zur Verfügung", so Horn. Und das geht dann ohne Voranmeldung.