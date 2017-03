Hornberg Aus dem Fasentbändel wird ein Hexenhaus

Hornberg. Für Schulleiterin Silke Moser steht die enge Begleitung der Werkrealschüler im Mittelpunkt des Lernens. "Die Schüler kommen mit sehr vielen Kompetenzen in unsere Schule, wobei alle das praktische Denken und Tun auszeichnet", sagte sie. Ein entscheidender Vorteil seien kleine Lerngruppen, in denen eine optimale Förderung möglich wäre. In einem gut ausgewogenen System des offenen Arbeitens auf unterschiedlichen Lernniveaus und der haltgebend klaren Lernstruktur würden die Entwicklungsprozesse begleitet. "Das gibt den Schülern die benötigte Zeit zur Weiterentwicklung", weiß Moser aus Erfahrung.

Der Wechsel an die Realschule oder das Gymnasium sei bei entsprechenden schulischen Leistungen auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, alle Wege seien offen. Bereits in der fünften Klasse würden die Schüler erste Schritte in Richtung Berufsvorbereitung gehen, bis zum späteren Schulabschluss seien sie mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen ausgestattet.

"Wir haben viele Bildungspartner, bei denen die Schüler Praktika variabel absolvieren, Betriebsabläufe kennen lernen und ihre eigenen Neigungen kennen lernen", verdeutlicht Moser. Davon würden die Schüler gleichermaßen profitieren wie die Betriebe, deren Interesse an Auszubildenden stetig steige. In den Projektprüfungen würden die Abschluss-Schüler dann immer wieder ihre großen Stärken zeigen, mit denen sie die Schule am Ende verlassen würden. Auf dem Weg dorthin seien besonders die pädagogischen Assistentinnen Sabine Rümmele und Birgit Wiech eine wertvolle Hilfe, weil sie für die Schwerpunktförderung in der Berufswegefindung zuständig wären und die Schüler entsprechend vorbereiten würden.