Hornberg Antrag auf Windradbau in Niederwasser ist vom Tisch

Die Räte erhoben die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange sowie der Öffentlichkeit einstimmig zum Beschluss.

Ein Antrag auf Windkraftnutzung sei zurückgezogen worden, erfuhren die Kommunalpolitiker bei dieser Gelegenheit von Ortsvorsteher Dold und nahmen dies gern zur Kenntnis, denn die räumliche Nähe von Fremdenverkehrseinrichtungen und Windkraft war notwendigerweise problembehaftet. Wie der SchwaBo im Juli 2015 berichtet hatte, wollte ein Waldbesitzer im Schiffherrenbühl im Wald oberhalb von Niederwasser eine Windkraftanlage bauen und hatte einen entsprechenden Antrag auf einen Vorbescheid gestellt. Die Anlage sollte direkt hinter dem Hotel "Schöne Aussicht" stehen.

Von kommunaler Seite seien damit die Voraussetzungen für eine zukunftsträchtige Entwicklung in diesem Bereich geschaffen worden, waren sich die Räte einig und empfahlen dem Hornberger Gemeinderat, dem Projekt die Zustimmung zu erteilen.

Bernhard Dold brachte verschiedene Termine für die Beantragung von Fördermitteln für Land- und Forstwirtschaft in Erinnerung und nannte unter anderem den 30. September als letztes Datum für die Abgabe von Anträgen für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.

Zur Beförderung der Schüler und Kindergarten-Kinder nach den Ferien versicherte der Ortsvorsteher, dass alles entsprechend dem Bedarf geregelt werden konnte. Dold berichtete von der Abnahme der Straßenbauarbeiten im Niedergieß und sprach sich lobend über die kurze Bauzeit und gute Ausführung aus.

Am 5. Oktober wolle man die Wünsche an den Haushaltsplan 2017 formulieren, so der Ortsvorsteher, wobei er aber auch feststellte, dass etliche Beschlüsse aus der Vergangenheit noch nicht realisiert wurden, obwohl die Projekte doch recht bescheiden gewesen seien. Vordringlich wie eh und je sah man im Ortschaftsrat die Sanierung von Straßen. Eventuell werde man eine Ortsbesichtigung vornehmen, um für die Dringlichkeitsliste eine Reihenfolge festzulegen, hieß es.