Hornberg Anmeldezahlen jetzt entscheidend

Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold will den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 8. Februar, über die Schulentwicklung Werkrealschule informieren. Demnach will der Schulträger im Mai verfügen, dass die Werkrealschule in Hornberg zum kommenden Schuljahr aufgehoben wird. "Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es die Schulform in Hornberg dann nicht mehr gibt", informierte Scheffold. Hoffnungen werden jetzt auf die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr gesetzt: "Wenn wir die Zahl 16 in der Eingangsklasse erreichen, ist der Aufhebungsbescheid nämlich hinfällig, und Hornberg behält seinen Werkrealschul-Standort", sagte Scheffold. Er hofft auf die Beratungsgespräche zwischen Schule und Eltern möglicher Werkrealschüler im Februar.

Die Werkrealschule löste in Hornberg im Jahr 2012 die Hauptschule ab und die Möglichkeit geschaffen, Schüler bis zur neunten Klasse auf den Realschulabschluss vorzubereiten, der dann in Hausach abgelegt wird.