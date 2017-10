Hornberg An der Fasnet ist`s spanisch im Städtle

Seit der Hauptversammlungen im Mai 2016 hatten die Aktiven der Zunft 44 offizielle Termine zu bewältigen. Im Mittelpunkt stehen dabei aber die närrischen Tage vom "Schmutzige Dunschdig" bis Aschermittwoch. Zwar ist der Zunftball am Fasentsundig der Höhepunkt, jedoch spült der "Hörnerball" am Fasents-Samschdig mehr Geld in den Säckel. Rathausstürmung, Narrendorf, Narrenmesse und Umzug prägen die Fasent ebenso.