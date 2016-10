Hornberg Alles auf den neuesten Stand gebracht

Niederwasser. Im Jahr 2012 ging es los: Da weihte die Freiwillige Feuerwehr Niederwasser ihr neues Fahrzeug ein. Zwei Jahre später bekamen die beiden Garagen neue Rolltore, 2015 wurde das Flachdach saniert sowie Türen und Fenster erneuert.

In den vergangenen Monaten widmete man sich dem Umbau und der Sanierung der Innenräume. Eine völlig neue Funktion bekam die kleinere der beiden Garagen, in der bislang Material untergebracht wurde. An beiden Seitenwänden ist in Reih und Glied die Einsatzbekleidung aufgehängt. "Jeder aktive Feuerwehrmann hat seine persönliche Box, in der neben Einsatzjacken auch sein Helm, Handschuhe und Stiefel lagern", erläutert Abteilungskommandant Uwe Bähr im Gespräch mit dem SchwaBo. Bei einem Alarm wird die private Bekleidung dort untergebracht. In der Mitte der gefliesten Garage steht eine kleine Bank, ähnlich wie in Sport-Umkleiden. "Jetzt sind wir auch von den Unfallverhütungsvorschriften auf dem neuesten Stand", sagt Bähr. Denn in der Garage, in der das Einsatzfahrzeug steht, muss laut Bähr zur Sicherheit der Einsatzkräfte rechts und links ein Meter Platz zwischen Auto und Wand sein.

Auch in der Garage selbst wurde einiges verändert. In einer Nische steht ein neues Waschbecken für die Körperhygiene. Dieses wurde von einer örtlichen Firma ebenso gespendet wie die Fliesen und der Spiegel. Die Papierhandtuch-Boxen wurden kostenfrei von einem Hornberger Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das Gerätehaus verfügt jetzt über eine Heizung und eine Zwangsentlüftungsanlage.