Hornberg Alfredo Sánchez: "Das kann nicht im Sinn der Integration sein"

Hornberg (red/cr). Der Leiter der Spanischen Weiterbildungsakademie Academia Espanola de Formación in Hornberg, Alfredo Sánchez Casado, kritisierte bei einem Besuch der Wolfacher CDU-Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac die Informationspolitik des Landratsamts in puncto Flüchtlingsunterbringung. Dies gehe zu Lasten des Angebotes an Sprachkursen für Flüchtlinge, heißt es in einer Pressemitteilung.