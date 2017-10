Hornberg 2019: Neuauflage des Mittelalterfests

Bereits im kommenden Jahr, nämlich am Wochenende 21. und 22. Juli 2018, steigt das große Hornberger Stadtfest. Es steht unter dem Motto "Schießen und genießen". Der Gemeinderat hatte der Tourist-Info in seiner jüngsten Sitzung bereits ein Zuschuss-Budget von 15 000 Euro genehmigt. Den Planungen nach sollen drei Bühnen in der Innenstadt aufgestellt werden. Das Fest beginnt am Samstagabend um 17 Uhr mit dem Prolog. Fest eingeplant sind bereits die Stadtkapelle und die beiden Musikvereine Reichenbach und Niederwasser. Gebucht sind auch die "Jungen Zillertaler" (Samstagabend) und die Band "Oyster Supply". Der Festausschuss hat sich laut Brohammer bereits zweimal getroffen, die Ausschreibungen werden im Februar gestartet.