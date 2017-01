Horb Wohnhaus in Nordstetten mit Steinen beworfen

Horb-Nordstetten - Schon wieder Ärger in der Hauptstraße in Nordstetten: Ein Gebäude (Hausnummer 29) wurde am vergangenen Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit mehreren großen Steinen beworfen. Die Eigentümer gehen von circa 20 Steinen mit einem Durchmesser von guten 20 Zentimern aus. Die Fassade hat mehrere Löcher. Auch Briefkasten, Rolläden und Fensterrahmen sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Steine sind von der Hauswand abgeprallt und zurück auf die Straße gefallen. Autos seien auch drübergefahren oder drumherum. Nun hoffen die Eigentümer, dass es Zeugen gegeben hat, die gesehen haben, wer die Steine geworfen hat. In der Nähe befindet sich zum Beispiel der Papierladen, der zu dieser Zeit noch geöffnet hatte. "Es wäre schön, wenn die Polizei dann kontaktiert werden würde." Die Polizei Horb ist unter Telefon 07451/960 zu erreichen.