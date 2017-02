Horb Wird "Belle Arti" zum neuen Haugenstein?

Herzog wisse auch nichts von den Problemen der Haifischbar: "Ich war seit über einem Jahr, vielleicht auch zwei, nicht mehr in meiner Haifischbar. Weder Herr Durmaz noch seine Tochter haben mir irgendwelche technischen Probleme mitgeteilt. Wenn ich Probleme nicht kenne, kann ich sie nicht beheben."

Herzog und Durmaz – sie liegen seit mindestens einem Jahr im Streit. Herzog behauptet, dass die Haifischbar Mietschulden hat.

Durmaz sagt dagegen, dass er immer anteilig die Miete für die Haifischbar gezahlt hat. Das sei auch mit Mayk Herzog so abgemacht gewesen. Herzog dagegen sagt, dass das Sebastian-Lotzer-Haus seiner Frau gehört und seine Unterschrift ohne ihre keine Gültigkeit habe (wir berichteten).

Zuletzt entschied das Gericht gegen die Haifischbar-Pächter. Köksal Durmaz hatte angekündigt, dass er so lange in der Haifischbar bleiben würde, bis der Gerichtsvollzieher käme (wir berichteten). Doch jetzt geht er offenbar vorher. Durmaz: "Das habe ich vor zwei Wochen so entschieden. Ich habe die Schnauze voll."

Mayk Herzog: "Unser Anwalt teilt soeben mit, dass der Anwalt von Durmaz mitgeteilt hat, dass Durmaz zum 30. März geht. Vermutlich schämt er sich, dass er seit fünf Monaten keine Miete und keine Nebenkosten bezahlt."