Horb/Waldachtal Bedienung würgt ihre Kollegin am Arbeitsplatz

Sie war klein, zierlich und blond, die Dame, die da auf der Anklagebank saß. Und doch war sie wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Das passte nun so gar nicht zum Erscheinungsbild der alleinerziehenden 32-jährigen Mutter aus dem Kreis Freudenstadt, die am Ende einer knapp zweistündigen Verhandlung, in der fünf Zeugen gehört wurden, doch wegen einer vorsätzlich begangenen Körperverletzung zu 40 Tagessätzen á zehn Euro verurteilt wurde.

Für Oberamtsanwalt Paul Trick und seinen Juristenkollegen und Namensvetter, den Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick, stand nach der Beweisaufnahme fest, dass die Frau ihre weisungsberechtigte Kollegin am Hals gewürgt, sie gegen eine Drehtür geschubst und sie zudem in einer slawischen Sprache als Schlampe beleidigt hat. Genau so wie es in dem Strafbescheid, gegen den sie Widerspruch eingelegt hatte, stand. Die geschädigte Frau zog sich bei der Attacke Blessuren am Hals, den Oberarmen und am Hinterkopf zu.

Die Angeklagte selbst schilderte die Vorgänge, die sich am 18. Oktober 2016 in einem Hotel auf der Gemarkung Waldachtal mitten im größten Abendgeschäft zugetragen haben, völlig anders. Sie behauptete, dass sie von der Geschädigten am Kittel gepackt und Richtung Küchenausgang geschoben und gezogen wurde und sie sich nur durch Abwehrbewegungen geschützt hätte. An diesem Abend sei es zu dem Zusammenstoß gekommen, weil sie in der Küche war, um von den Köchen das richtige Essen für ihre Station, in der sie bediente, haben wollte. Dabei wäre es etwas turbulent zugegangen, konnte man später von den Zeugen hören. Einen Aushilfskoch soll die resolute Person mit "Halt’s Maul" angeschrien haben, als er sie aufforderte die Essen, die er bereitgestellt hatte, wegzutragen. Durch den Tumult in der Küche wurde die Serviceleiterin, die spätere Geschädigte, auf die ganze Sache aufmerksam, ging hin und wollte ihre Mitarbeiterin zurück an ihren Arbeitsplatz schicken.