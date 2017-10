Horb - Die Wiesn in München ist zu Ende, in Horb fand das Oktoberfest erst an diesem Wochenende statt. Bei der sechsten Auflage sorgten am Samstagabend die Schwarzwald-Buam im Kö 23 für ordentlich Stimmung. Outfit des Abends waren wie zu erwarten Dirndl und Lederhosen.