Horb Vater und Sohn wettern vor Gericht

Für den Autobesitzer kein Problem. Er machte einfach gar nichts, zumal er sich im Recht fühlte, denn seiner Meinung nach werden immer nur die Kleinen von Amts wegen schikaniert und terrorisiert. Als nichts passierte, schickte das Amt zuerst am 16. April einen Beamten des Horber Reviers auf den Hohenberg, der das Fahrzeug zwangsentstempeln sollte. Dieser musste nach längerem Hin und Her wieder unverrichteter Dinge abziehen, da der arbeitslose Autobesitzer sich weigerte, die Garage zu öffnen. "Ich fühlte mich im Recht", wiederholte der Angeklagte. "Da kann doch nicht jeder daherkommen und irgendwas behaupten", verteidigte er sich mit erhobenem Zeigefinger, den er oft und gerne drohend reckte.

Seiner Einschätzung nach sei er als Fahrzeugbesitzer der einzige, der das Recht hat, sein Fahrzeug stillzulegen, erklärte er dem Richter. Von Horb ging also der Vorgang wieder zurück nach Freudenstadt und der Vollzugsdienst des Landratsamtes wurde mit der Zwangsstilllegung des unversicherten Fahrzeugs beauftragt.

Als der pensionierte Polizeibeamte, der im Vollzugsdienst arbeitet, das erste Mal beim Beklagten klingelte, trat dieser vor die Tür, packte ihn am Kragen und sagte zu ihm mit erhobener Krallenhand: "Ich hau dir ein paar rein, du Arschloch." Trotzdem versuchte der geschulte Ex-Polizist den Mann zu beruhigen, was nicht gelang.

Nach zwei weiteren, diesmal schriftlichen Aufforderungen, dass sich der Halter unverzüglich mit der Kfz-Zulassungsstelle in Verbindung setzen soll, schritt man am 3. Juni zur Tat. An diesem Samstag erschien der Vollzugsdienst-Mitarbeiter samt zwei Streifenwagenbesatzungen vor dem Haus des Halters. Der Angeklagte wollte, als er das Aufgebot vor seiner Tür sah, diesen die Tür vor der Nase zuschlagen, der Vollzugsdienstler stellte jedoch seinen Fuß in die Tür und so kam es dann zu einem weiteren, sehr lautstarken Wortgefecht.

Als der Vater die Polizisten sieht, greift er zum Küchenmesser

Dieser Zwist lockte den Vater des Halters vor die Tür. Er sah die Beamten – darunter Polizisten in Uniform – drehte wortlos ab und kam mit einem Küchenmesser zurück. "Selbst lautstarke Aufforderungen, dass er das Messer weglegen soll, da man sonst entweder von Pfefferspray und notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen müsse, brachten keinen Erfolg", wie der Polizist, der damals im April schon vor Ort Erfahrungen mit dem Duo sammeln konnte, im Zeugenstand berichtete. "Ich habe dem Senior dann – schon aus Eigensicherung heraus – das Messer aus der Hand getreten. Es war ein riesen Auflauf, die Nachbarn standen um uns herum und alles wegen so ein bisschen Hickhack", wunderte sich der Beamte noch immer.

Er betonte aber auch, dass es das erste Mal in seiner 25-jährigen Laufbahn als Polizist passiert sei, dass er mit dem Messer bedroht wurde. Da sich die beiden nach wie vor weigerten, das Garagentor zu öffnen, riefen die Beamten einen Schlosser herbei, der die rückwärtige Tür zur Garage öffnete. Der Wagen konnte dann stillgelegt werden.

Im Gerichtssaal zeigten sich beide Angeklagten von ihrer "besten Seite". Sie schimpften, drohten, fühlten sich völlig zu Unrecht auf der Anklagebank. Alle anderen waren schuld, nur der Herr, der 1982 aus Siebenbürgen nach Deutschland kam, und sein Sohn nicht.

Als die Staatsanwältin in ihrer Strafzumessung die sechsmonatige Haftstrafe für den Senior forderte, sagte dieser in seinem Schlusswort: "Danke, danke, danke – als Deutscher ist man vor Gericht immer der Dumme", und sein Sohn wollte nochmals zu ausschweifenden Rechtfertigungen ausholen und sagte kopfschüttelnd: "Diese Strafe kann ich nicht verstehen."

Während der Urteilsbegründung, in der Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick den beiden keinerlei Kooperations- und Deeskalationsbereitschaft zugestand, fielen beide ständig dem Vorsitzenden ins Wort.

Dem Senior wurde es irgendwann, noch während der Richter sprach, zu dumm, er setzte seinen Hut auf und wollte gehen. Da hatte er die Rechnung aber ohne den Vorsitzenden gemacht. Trick setzte sich auch hier mit der freundlichen Beharrlichkeit und der notwendigen Autorität durch, ohne die es in so einem Fall einfach nicht geht.