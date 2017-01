Horb Unfall: Hat Fußgänger-Bake Sicht behindert?

Der Unfallhergang ist inzwischen klar. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wollte die 73-Jährige in ihrem gelben Fiat aus der Isenburger Straße in die Hornauer Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen, der aus der Hornauer Straße kam.

Das Rathaus – das offenbar die "Dumpfbake", wie sie ein Leser genannt hat – aufgestellt hat, sieht den Vorgang nicht so tragisch. Der Rathaussprecher schreibt: "Die Sperrung des Fußweges besteht bereits seit einem halben Jahr. Seither gingen bei der Verkehrsbehörde keinerlei Beschwerden über eine mögliche Sichtbehinderung ein. Zudem befinden sich in diesem Kreuzungsbereich auch die Polizeigaragen, weshalb der Kreuzungsbereich jeden Tag mehrfach durch die Polizei – also durch Fachleute – befahren wird. Auch von Seiten der Polizei wurde dieser Bereich nicht als kritisch betrachtet."

Hat vielleicht ein Unbekannter die Bake umgestellt? Der Rathaussprecher weist auf folgenden Punkt hin: "Unabhängig davon wurde in den vergangenen Monaten wiederholt festgestellt, dass die Absperrschranke von Unbefugten verrückt wurde. Außerdem wurde die Absperrung durch die aufstellende Firma weiter in Richtung Kreissparkassenkreuzung versetzt."

Dann wird Wolfgang Kronenbitter, Fachgebietsleiter Recht und Ordnung, zitiert: "Für alle Verkehrsteilnehmer gelten aber zunächst die Grundregeln der Straßenverkehrsordnung.

So darf nach diesen Grundregeln sich der Fahrzeugführer an einer unübersichtlichen Einmündung nur vorsichtig hineintasten, bis die Übersicht gegeben ist. Bei einem Verstoß gegen diese Vorfahrtsbestimmung stellt sich die Haftungs- und Verschuldensfrage zunächst nur für den Fahrzeugführer."

Die Facebook-Leser des Schwarzwälder Boten teilen die Meinung über die "Dumpfbake". Ein Schneepflug-Fahrer von Toki Dienstleistungen (Mühringen) schreibt: "Die Sicht wird auf jeden Fall deutlich beeinträchtigt. Selbst mit dem Schneepflug ist es recht schwer. Fährt man soweit vor, dass man etwas sieht, steht man schon mehr in der Kreuzung drin als einem lieb ist." Kerstin R.: "Leider ist die Sichtweise von Isenburg kommen nicht die beste. Ich hoffe, bei dem Unfall ist nicht wirklich viel passiert – weitere werden bestimmt noch folgen." Und für Markus D. ist klar: "Da gehört (dauerhaft) eine Ampel hin. Punkt."

Gut, dass wenigstens jetzt die Polizei Druck macht und die "Dumpfbake" im Visier hat.