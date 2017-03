Horb Uneinsichtiger Betrunkener mit Waffe

In der Dammstraße in Horb konnte am Samstag gegen 19.40 Uhr ein betrunkener Autofahrer nach Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer angehalten werden.

Der 66-jährige Mann war laut Polizei bereits in einem Supermarkt aufgefallen und stand offensichtlich deutlich unter Alkoholeinwirkung. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass an einem Rad seines Fahrezuges lediglich ein Teil der Reifenflanke noch an der Felge haftete. Als der 66-Jährige aus seinem Fahrzeug stieg, erkannten die Beamten, dass er an seinem Hosengürtel eine schwarze Schusswaffe hängen hatte.

Aus Eigensicherungsgründen wurde der Beschuldigte aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Dem kam der Beschuldigte nach. Anschließend wurde ihm die Waffe abgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handelt, die geladen und entsichert war. Einen so genannten kleinen Waffenschein konnte der Beschuldigte nicht vorweisen.