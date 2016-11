Horb Umleitung führt durchs China-Restaurant

Horb - Ja, kennt die Horber Stadtverwaltung ihre eigene Stadt nicht mehr? Ein Schild, das jetzt in der Wilhelmstraße steht, ist in der Hinsicht jedenfalls ganz schön "angsteinflösend". Denn: "Flöserwasen gesperrt" steht dort unter einem Verkehrsschild, das wegen der Aufbauarbeiten für den Horber Advent auf die Sperrung des Flößerwasens hinweist. Es ist nicht der einzige "Schildbürgerstreich" des Rathauses in jüngster Zeit.