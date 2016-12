Horb Süße Belohnung für Richtigparker

In diesem Jahr möchte die Stadt den Autofahrern, die ihr Fahrzeug korrekt abgestellt haben, eine vorweihnachtliche Freude bereiten. Vom städtischen Vollzugsdienst werden kleine Süßigkeiten an die vielen Autofahrer verteilen, die sich beim Parken an die Regeln halten. Die Stadt sagt damit Danke für verkehrsgerechtes Verhalten.