Horb/Starzach Funkloch im O2-Netz dauert an

In seiner Not fuhr er dann mit Monika in die Kommode nach Horb auf den Hohenberg. Fierke: "Da konnten wir uns bei Kaffee an einen Tisch setzen und mit unserem Surf-Stick ins Internet. Das war super." Anfang Januar fuhren die beiden dann sechs Wochen nach Berlin. Fierke: "Das war dort ein Traum – überall gab es freies W-LAN. In unserem Zimmer haben wir sogar noch das von der U-Bahn-Station bekommen!"

Doch jetzt – zurück in Starzach – geht das Mobilfunk-Internet immer noch nicht. Fierke: "Immerhin haben wir einen 5-Euro-Gutschein von Aldi bekommen. Als Entschädigung. Wir werden nach diesen Erfahrungen nicht drumherum kommen, uns den teuren Internet-Anbieter für Starzach über Festnetz zu besorgen." Und was meint Telefonica zu diesen heftigen Empfangsstörungen? Eine Sprecherin: "Derzeit kommt es an einer unserer Mobilfunkanlagen zu Störungen. Obschon unsere Techniker mit Hochdruck an der Entstörung arbeiten, liegen uns derzeit keine Informationen bezüglich der Dauer der aktuellen, von Ihnen angefragten Beeinträchtigung des Netzes in der Region vor. Die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden derzeit entstehen, bedauern wir sehr. Wie bereits angekündigt, werden bis Ende des ersten Quartals 2017 weitere UMTS-Mobilfunkanlagen angebracht, um die Netzabdeckung für unsere Kunden zu optimieren. Im Zuge unserer Netzzusammenführung werden an vielen Orten doppelt vorhandene Mobilfunkanlagen abgebaut. Zwar versuchen wir dabei, die Beeinträchtigungen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten, jedoch lassen sich temporäre Service-Einschränkungen – die bei solchen komplexen technischen Arbeiten an den Stationen leider auftreten können – nicht immer gänzlich vermeiden. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle übernimmt in der Zwischenzeit automatisch eine benachbarte Mobilfunkanlage die Versorgung, so dass der Empfang für unsere Kunden durch die Arbeiten oftmals nicht beeinträchtigt wird."

In Horb und Umgebung gilt das aber nicht. Der Schwarzwälder Bote hatte vor mehr als einer Woche das neue Funkloch von E-plus aufgedeckt. Und die Facebook-Fans sind sauer auf die neuen Ausfälle – denn sie sind fast flächendeckend. Aus ihren Kommentaren spricht die Wut auf Telefonica.

Benjamin H.: "In Nordstetten ist es mit O2 eine Katastrophe. Seit Wochen nur noch sehr schlechte mobile Internetverbindungen. Mit E-plus war es vor der Fusion deutlich besser." Und was sagt O2? "Lieber O2-Kunde, auch nach intensiver Prüfung des von Ihnen gemeldeten Problems (...) konnten wir keine technische Beeinträchtigung unseres Netzes feststellen." Ja klar!

Reinhard M.: "Ich hab mir das Trauerspiel jetzt auch mehr als ein halbes Jahr mit angeschaut – leider keine Besserung in Sicht. Ich habe jetzt den Provider gewechselt, seitdem ist endlich wieder Ruhe. Echt zum Kotzen, was O2 mit E-plus gemacht hat."

Timo E. meldet: "Altensteig, Egenhausen, Walddorf bis Nagold sowie Haiterbach bis Horb bescheidenes Netz." Silas N.: "Da zahlt man 45 Euro für nichts!" Walter B.: "Hier in Schopfloch geht auch schon tagelang überhaupt nix." Kerstin S.: "Bei uns in Empfingen ist der Internet-Empfang mehr schlecht als recht." Debora M. "Seit 1. Februar gibt es kein Internet in Aldingen bei O2."

Auch im Festnetz ist es nicht besser. Seit Mittwoch Abend klagen viele Kunden von Unitymedia (früher: Kabel BW) über massive Störungen im Kabel-Internet. Pressesprecher Olaf Winter gestern: "Mehrere Tausend Internet-Kunden in Baden-Württemberg haben seit den frühen Morgenstunden Probleme bei der Nutzung ihres Internet-Zugangs. Eine genaue geografische Eingrenzung des Fehlers ist aktuell nicht möglich. Unitymedia Netztechniker sind mit Hochdruck bei der Fehlersuche."