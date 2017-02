Horb-Altheim - Beim Altheimer Umzug, der traditionell am Samstagnachmittag stattfand, strahlte die Sonne mit den Altheimer Krabba um die Wette. Bei nahezu frühlingshaftem Wetter säumten viele hundert Besucher die Umzugsstrecke. Sie standen teilweise in Vierer- und Fünferreihen und warteten auf das, was da kommt.