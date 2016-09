Horb Schon wieder: Vandalen schlagen in Nordstetten zu

Die Hauptstraße 40. Hier ist die Postagentur des Ortsteils.Alwin Jerling steht fassungslos vor seiner schwarzen B-Klasse: "Schauen Sie sich das an! Kratzer auf der Motorhaube, an der Seite." Nachbarin Sabrina Fischer schaut traurig auf ihren silbernen Opel Zafira: "Der ist zwar schon 17 Jahre alt, doch er steht noch gut da." Jetzt leider nicht mehr: Kratzer an der Seite, der Heckscheibenwischer abgerissen.

Auch Emre Kasikci ist sauer: "Ich bin heute morgen früh losgefahren zur Arbeit. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass die auch an meinem Auto waren." An seinem A4 Kombi: Kratzer und der Heckscheibenwischer abgerissen.

Die drei sind ratlos. Fakt ist, so erzählt Sabrina Fischer: Die Täter müssen offenbar den kleinen Weg zwischen der Hauptstraße und dem Horber Gäßle genutzt haben. Fischer: "Das geht schon seit Wochen so. Mal wurde ein Zaun eingetreten, dann wurden Sträucher rausgerissen oder die Biotonnen in andere Gärten geschmissen. Jetzt sind die Autos dran. Doch was kommt als nächstes?"