Starker Wind pfiff durch die Gassen, als sich die "Narreten" aus Horb und Umgebung am Schmotzigen in der Kernstadt einfanden, um die Kneipen- und Straßenfasnet "Spaß uff d’r Gass" zu feiern. Viele Gäste landeten gleich bei den Steinachhexen im Partyzelt bei der Weinhandlung Dörr, wo keine Windböe die Perücken und Hüte von den Köpfen riss. Schon früh am Abend brachten sich die Narren dort in Stimmung. Wie jedes Jahr das Schöne an "Spaß uff d’r Gass": Viele Gruppen hatten sich im Vorfeld abgesprochen und traten mit gemeinsamen Kostümen auf. Das regte die Fantasie an und hob die Stimmung, egal ob es Clowns, Scheiche, Küken oder Liebhaberinnen einer gewissen Schokoladenmarke waren.

Ein Anlaufpunkt fürs Partyvolk war auch wieder die Markthalle auf dem Flößerwasen, wo den ganzen Abend Partyhits liefen.