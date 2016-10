Horb/Rottweil/Schwarzwald Weichen für Gäubahn neu gestellt

Was verwaltungstechnisch klingt, ist für Verkehrsexperten eine Weichenstellung für eine Finanzierung des Ausbaus der zum Teil noch eingleisigen Gäubahn im Zeitraum bis 2030. "Der massive politische Druck aus Baden-Württemberg hat gewirkt", sagte Gastel unserer Zeitung. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) stehe unter Druck und wolle nun die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Ausbau der Gäubahn Anfang Dezember im Bundestag vorlegen.

Die Grünen, so Gastel, wollten eine für die Fahrgäste "attraktive" Zugverbindung zwischen Stuttgart und Zürich mit einer Fahrzeitverkürzung auf zwei Stunden und 15 Minuten. Gegenwärtig sind IC-Züge auf der Strecke knapp drei Stunden unterwegs. Zurückhaltender äußerte sich ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums: "Das ist noch nicht das endgültige Go-Zeichen für den Ausbau der Gäubahn. Aber wir sind hocherfreut, dass das Bundesverkehrsministerium einen weiteren Schritt in Richtung Ausbau unternommen hat." Es könne aber immer noch der Fall eintreten, dass der Bund in der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu einem negativen Ergebnis komme. Aus Sicht des Landes hat er allerdings keinen Grund dazu.

Ende August hatte das Verkehrsministerium in Stuttgart ein Gutachten vorgelegt, wonach der Ausbau zu vertretbaren Kosten und bei guter Fahrplanstabilität möglich sei. "Mit vergleichsweise überschaubaren Investitionen in die Infrastruktur und in Verbindung mit Neigetechnikzügen", so Minister Winfried Hermann (Grüne) damals, könnten auf der Gesamtstrecke wie auf Teilbereichen für Fahrgäste deutliche Verbesserungen erzielt werden. Welche der Ausbauvarianten – sie verschlingen Investitionen zwischen 220 und 285 Millionen Euro – am sinnvollsten sei, müsse geprüft werden.

Auch SPD und CDU dafür

Auch SPD und CDU in Baden-Württemberg plädieren seit Langem für den Ausbau der Strecke. Mitte September hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Wolfgang Reinhart, erklärt, der Bundesverkehrsminister habe sich in einem Gespräch mit CDU-Abgeordneten zuversichtlich geäußert, dass die Gäubahn "vordringlich" wird.