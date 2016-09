Horb/Rottweil Neue Chance für die Gäubahn

"Vertretbare Kosten"

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte: "Die gemeinsame Allianz aller Kräfte in Baden-Württemberg hat es möglich gemacht, dass die Dringlichkeit für den Ausbau der internationalen Bahnstrecke von Stuttgart nach Zürich endlich auch in Berlin anerkannt wurde." Das vom Land in Auftrag gegebene Gutachten bestätige, dass der Ausbau der Gäubahn zu vertretbaren Kosten möglich sei. "Das Gutachten belegt überzeugend, dass eine Fahrzeitverkürzung zwischen Stuttgart und Zürich um etwa 20 Minuten möglich ist", sagte Hermann. Mit relativ überschaubaren Investitionen in die Strecke und mit Neigezügen könnten deutliche Verbesserungen für die Fahrgäste erreicht werden.

Der SPD-Verkehrsexperte im baden-württembergischen Landtag, Martin Rivoir, zeigte sich aber skeptisch. Er höre zwar die Botschaft, aber es fehle ihm der Glaube nach all den Ankündigungen der CDU-Politiker. "Passiert ist letztlich bislang nichts."