Horb/Rottenburg Lucia hat genug vom Wasen-Wahnsinn

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr schrieb sie – wegen des Redeverbots – auf einen Block: "Ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr." Damit ist aus dem Neckartal nur noch Thomas "Ossi" Günther aus

Horb-Talheim an Bord der Gondel. Er sagt zu dem Ausscheiden von Lucia: "Das finde ich schade. Ich habe großen Respekt vor Lucia, dass sie es so lange durchgehalten hat."

Das Duell um die 10.000 Euro im Riesenrad "Sky Lounge Wheel" auf dem Cannstatter Wasen – jetzt läuft es auf einen Kampf zwischen dem Horber "Ossi" und der Sindelfingerin Sabrina Janeczek hinaus.

Sabrina: "Das Ausscheiden von Lucia hat mich schon mitgenommen."