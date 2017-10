Horb Pünktlich zum Leonhardsritt lacht die Sonne

Horbs Bürgermeister Ralph Zimmermann steigt zur gleichen Zeit mit seiner Frau Susanne aus der Kutsche. Die Reiter und Kutsche haben gerade den Ritt nach der Tier-Segnung durch Weihbischof Kreidler absolviert. Klar, dass das Fest rund um die Tiere auch die Hundebesitzer berührt. Susanne Zimmermann: "Das war bisher mein schönstes Fest hier. Das wärmt mein Herz."Bürgermeister Zimmermann: "Es war bisher fantastisch! Ich bin froh und glücklich über diesen Tag und ich hoffe, dass Manfred Bok und die Gruppe rund um Diakon Konrad den Leonhardsritt noch lange machen, damit es zur richtigen Tradition in Horb wird!"

Herbstliche Klänge, goldenere Herbst – untermalt von den Jagdhornbläsern Nordstetten-Weitingen, den Alphornbläsern vom Kniebis und der Showband Black & White. Und auch die Fördergemeinschaft Stiftskirchenbach hatte am Ende gut lachen. Diakon Klaus Konrad wollte bis zum Jahresende durch diverse Events –­ also auch unter anderem mit dem Leonhardsritt –­ 8000 Euro zusammenbekommen, um die Schulden der Kirchengemeinde abzubezahlen. Jetzt sieht es so aus, als ob es schon der Leonhardsritt geschafft hat. Manfred Bok: "›Wir haben eine Spende in Höhe von 5000 Euro von Pius Brändle aus Empfingen bekommen. Dazu noch einmal 1500 Euro aus privaten Spenden. Zusammen mit dem Erlös vom Leonhardsritt könnten wir dieses Ziel schon jetzt erreicht haben!" Denn: Alle Helfer sorgen dafür, dass ordentlich was übrig bleibt!