Horb a. N. Planfeststellung für Hochbrücke steht

Heute werden in einem ausführlichen Pressegespräch die Planungen wohl vorgestellt. Strittig waren unter anderem die Fragen: Wie sieht es mit dem Lärmschutz in Nordstetten aus? Ein Radweg über die Hochbrücke wurde bisher immer abgelehnt. Dazu war bisher nicht ganz klar, wie die Fußwegeverbindung am Rauschbart-Parkplatz funktionieren soll.

Das heißt aber auch: Nach der Fertigstellung des Planfeststellungsverfahrens – unabhängig – ob es Klagen gibt, wird erst die neue Bundesregierung nach den Wahlen am 24. September und der neue Bundestag festlegen, wann die Gelder für die Hochbrücke freigegeben werden.

Die Baukosten sind im Bundesverkehrswegeplan mit 50 Millionen Euro beziffert.