Horb Oberbürgermeister wird am 16. Juli gewählt

Das Rathaus, so heißt es in der Drucksache 52/2017, über die am kommenden Dienstag entschieden wird, hatte eigentlich den Bundestags-Wahltermin am 24. September gewollt. Beim Regierungspräsidium Karlsruhe wollte das Bürgermeisteramt eine Ausnahmegenehmigung – denn die OB-Wahl muss laut Gemeindeordnung frühestens drei Monate vor dem Ende der Amtszeit des Amtsinhabers sein und spätestens vier Wochen vor dem Ablauf. Heißt: Die OB-Wahl muss laut der Gemeindeordnung zwischen dem 11. Juli und dem 11. September sein.

Trotzdem hatte das Rathaus angefragt, ob man parallel zur Bundestagswahl am 24. September eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Der Grund: "Wegen des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer und der Kostenersparnis." Das Regierungspräsidium lehnte ab: "Eine Ausnahmeregelung für eine Festlegung des Wahltermins außerhalb der gesetzlichen Fristen ist in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen und kann daher auch von der Rechtsaufsicht nicht erteilt werden. Wir regen an, die Hauptwahl am Sonntag, 16. Juli und eine eventuelle Neuwahl am Sonntag, 30. Juli (Alternative a) ihres Schreibens) durchzuführen."

Das heißt: Das Rathaus hatte offenbar mehrere Termine für die OB-Wahl vorgeschlagen. Jetzt wird der genommen, bei dem die erste Wahl noch vor den Sommerferien ist und die möglicherweise notwendige Stichwahl am ersten Sonntag in den Sommerferien.