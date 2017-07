Horb/Nagold Nach Bluttat im Real: Große Trauer und Zeugensuche

Indes ist die Unruhe unter den türkischen Angehörigen und Verwandten des Opfers weiter groß.

Wie der Schwarzwälder Bote erfuhr, wurde der Leichnam des Opfers inzwischen von Albstadt an einen anderen Ort verlegt. Der Grund: Die Ermittler haben Angst, dass die Leiche gestohlen wird. Am neuen Ort, wo die Leiche aufgewahrt wird, müssen alle Türen verschlossen werden. Am Montag soll die Leiche obduziert werden. Die Leiche - sie hat mehrere Stiche im Oberkörper.

Die Obduktion, die lange Aufbewahrung des Leichnams - so berichten Informanten - sei nicht konform mit der muslimischen Glaubenswelt der Familienangehörigen.

Ein Anwohner aus Schietingen: "Hier fand am Tattag ein großes Treffen von Angehörigen statt, bei dem fast der ganze Ort blockiert wurde. Polizei und Sanitätsfahrzeuge waren den ganzen Nachmittag und abends bis nachts hier, wahrscheinlich zur Sicherheit vor Ort."