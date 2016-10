Horb Nackte Körper bei Nacht der Lichter

Das Highlight. Maier: "Die 1500 Jahre alten Schätze wurden 1998 entdeckt und Anfang 2000 ausgegraben. Denise Beilhart hat damals die Grabungen mitgemacht und darüber ihre Doktorarbeit geschrieben. Als das Stadtmuseum 2006 eingeweiht wurde, wurde der erste Stock "Alamannensaal" genannt. Jetzt, zehn Jahr später, haben wir endlich die Stücke dazu und können Name und Inhalt übereinander bringen." Ab 20 Uhr ist der neue Teil des Stadtmuseums dann für die Öffentlichkeit geöffnet.

Auf dem Marktplatz gibt’s Live-Musik mit "No Constant Sorrow" und eine Feuershow von Triple S

Die Lange Nacht der Lichter. Es gibt viele Rabatte, die Läden locken mit "kulinarischen Köstlichkeiten", "Shopping mit Karibik-Feeling" (Neckar Sport) oder romantischen Illuminationen (Wohnideen Raible). Auf dem Marktplatz gibt’s natürlich auch Live-Musik mit "No Constant Sorrow" und die Feuershow von Triple S. Was ist noch das Wichtigste? Im Kloster gibt es ab 20 Uhr Salsa, um 19 Uhr startet dort die Vernissage zu den Körperbild-Tagen in Horb. Dazu die lustige Fantasy-Kunst von Jochen Wahl beim Kunstverein Oberer Neckar.

Im Kreativraum Horb will Inititor Michael Grüber von 21 bis 22 Uhr nackte Körper zeigen. Züchtig verhüllt von Bodypainting. Florian Lipphardt und Lazlo Papesch spielen erst bei der Feierstunde auf, dann gibt’s Jazz in der Musikschule.

Auch der Rest wird rocken. Das Weinhaus Dörr hat seinen In-Treff diesmal verdoppelt: Einmal am unteren Marktplatz, dann die Laube auf dem Hof. Die Steinhaus-Disco startet ab 21.30 Uhr. Dazu ist die Lange Nacht der Lichter auch noch der Auftakt für die Wildfrüchte-Woche bei den Gastronomen von Horb Aktiv.

Die Lange Nacht der Lichter. Es gibt jede Menge Kultur zu entdecken. Und dazu gibt es auch schon erste Inspirationen, was man mit seinem Weihnachtsgeld machen kann.

Apropos Weihnachtsshopping. Wie steht es mit dem geplanten Shopping-Event zur Vorweihnachtszeit, Herr City-Manager?

Thomas Kreidler: "Am nächsten Montag werden wir bei Horb Aktiv entscheiden, ob wir das Event in diesem Jahr starten. Das Motto steht schon fest: "Glühendes Advents-Shopping." Die Idee: Am Freitag, 9. Dezember, soll es eine lange Shopping-Nacht geben. Dabei gibt es in allen Geschäften Glühwein.